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В Хабаровском пограничном институте ФСБ России прошел выпуск офицеров
В Хабаровском пограничном институте ФСБ России состоялся торжественный выпуск офицеров. В этом году он совпал с юбилеем – 25-летием со дня образования учебного заведения. От имени Губернатор края с этим событием лейтенантов поздравил заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Анатолий Размахнин.
«Годы учебы дали вам хороший запас знаний, - отметил Анатолий Размахнин. - В ближайшее время у каждого из вас появится свое место службы. Там вы сможете раскрыть весь потенциал, полученный в институте. От имени Губернатора края, жителей региона и от себя лично поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия мирного неба над головой - в добрый путь!».
Также Анатолий Размахнин поблагодарил родителей выпускников и преподавателей, подготовивших настоящих офицеров. Он отметил заслуги ветеранской организации института, где с курсантами на всем протяжении учебы занимаются патриотическим воспитанием.
Напомним, что Хабаровский пограничный институт ФСБ России был образован 5 мая 1993 года. Первым ректором стал Герой Советского Союза, генерал-майор, командир спецподразделения «Альфа» Виталий Бубенин. Сегодня это единственное высшее учебное заведение подобного рода в ДФО.
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