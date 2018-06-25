В Хабаровском пограничном институте ФСБ России прошел выпуск офицеров

В Хабаровском пограничном институте ФСБ России состоялся торжественный выпуск офицеров. В этом году он совпал с юбилеем – 25-летием со дня образования учебного заведения. От имени Губернатор края с этим событием лейтенантов поздравил заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Анатолий Размахнин.

«Годы учебы дали вам хороший запас знаний, - отметил Анатолий Размахнин. - В ближайшее время у каждого из вас появится свое место службы. Там вы сможете раскрыть весь потенциал, полученный в институте. От имени Губернатора края, жителей региона и от себя лично поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия мирного неба над головой - в добрый путь!».

Также Анатолий Размахнин поблагодарил родителей выпускников и преподавателей, подготовивших настоящих офицеров. Он отметил заслуги ветеранской организации института, где с курсантами на всем протяжении учебы занимаются патриотическим воспитанием.

Напомним, что Хабаровский пограничный институт ФСБ России был образован 5 мая 1993 года. Первым ректором стал Герой Советского Союза, генерал-майор, командир спецподразделения «Альфа» Виталий Бубенин. Сегодня это единственное высшее учебное заведение подобного рода в ДФО.