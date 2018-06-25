По Хабаровскому краю прокатится волна профсоюзных протестных акций

Инициативу Президиума Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов поддержали профсоюзы Комсомольска-на-Амуре, Амурского и Солнечного муниципальных районов, приняв решение выйти на пикеты 3 июля.

В этот день с 9:00 на площадь Юности возле ДК «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре профсоюзы намерены вывести 50 участников пикета.

«Среди участников акции будут представители всех отраслей, входящих в координационный совет. Это общее дело. Мы должны отстоять свои права сегодня. Это дело чести – мы, профсоюзы, не можем оставаться равнодушными в такой ситуации», - заявил председатель Координационного совета в городском округе «Комсомольск-на-Амуре» Александр Молотков.

Пикетирование в Амурске состоится 3 июля в 17:30. Председатель местного Координационного совета организаций профсоюзов Галина Казанцева заявила о 70 участниках акции на Комсомольской площади.

«Мы активно проводим собрания в первичных профсоюзных организациях, люди в курсе актуальной информации по проблеме поднятия пенсионного возраста. И все мы готовы выйти на пикетирование. Я рада, что профсоюзы первыми отреагировали на решение Кабмина о пенсионной реформе. Надеемся, что голос народа всё-таки будет услышан», - поделилась Галина Леонтьевна.

Профсоюзы в посёлке Солнечный выбрали для протестной акции площадь районного ДК и Администрации. 3 июля с 8:30 развернут свои плакаты 15 профактивистов.

«Пенсионная реформа касается каждого жителя страны, края, независимо от места работы и должности. Это касается будущего наших детей. Чтобы у них было место работы, пенсионеры должны иметь возможность вовремя уйти на заслуженный отдых. Тем более, это актуально для нас, проживающих в сложных климатических условиях, которые не прибавляют нам здоровья», - выразила свою позицию председатель Координационного совета организаций профсоюзов в Солнечном муниципальном районе Ольга Тарасова.

На участие в пикетах выйдут представители различных отраслей: металлурги, судостроители, работники госучреждений, здравоохранения и образования, сотрудники завода КнААЗ, энергетики, работники железной дороги. В настоящее время активисты готовят лозунги, с которыми выйдут на заявленные акции протеста.

Напомним, что активисты Хабаровского Профобъединения намереваются выйти на пикеты против принятия пенсионной реформы, которые запланированы на 3 июля в 8:30 напротив здания Правительства Хабаровского края, здания краевой Законодательной Думы и здания Аппарата полномочного представителя Президента РФ.