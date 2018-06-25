IВ Хабаровске пройдет кинофестиваль «Точка возврата»

Оргкомитет II Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» объявляет о начале приёма заявок на участие!

каждый, кто хочет, тот может заявиться на основной творческий конкурс и для этого

- или прислать уже готовый ИГРОВОЙ (то есть художественный) фильм длительностью до 30 минут, отвечающий

- или до конца сентября 2018-го СНЯТЬ игровой художественный фильм, той же длительности – до 30 минут, и так же отвечающий условиям, указанным на

Чтобы стать участником Основного Конкурса Фестиваля, нужно скачать приложение к этому пресс-релизу, заполнить там свободные поля и прислать его на почту Начиная с 25 июня 2018 года,заявиться на основной творческий конкурс и для этогоприслать уже готовый ИГРОВОЙ (то есть художественный) фильм длительностью до 30 минут, отвечающий духу Фестиваля и снятый в период с 2016 по 2018 годы;до конца сентября 2018-гоигровой художественный фильм, той же длительности – до 30 минут, и так же отвечающий условиям, указанным на сайте Фестиваля (и прислать его на суд оргкомитета и жюри, разумеется).Чтобы стать участником Основного Конкурса Фестиваля, нужно скачать приложение к этому пресс-релизу, заполнить там свободные поля и прислать его на почту mailto:tovodv@gmail.ru с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ». Там же оставить ссылку для скачивания вашего фильма.

Технические требования к фильму: ссылка на файл формата .avi или .mpeg4. Качество картинки: HD, FullHD, 4К.

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК: 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, 00 часов 01 МИНУТА.

ВАЖНО! Принимаются только фильмы, снятые на Дальнем Востоке! любительскими! съёмочными коллективами. Работы, не вошедшие в конкурсную программу, будут показаны в рамках фестивальных мероприятий, но не будут оцениваться членами жюри и, соответственно, не будут претендовать на награды.

Для удобства проведения Основного Конкурса мы снова разделили наш регион на три пояса:

Амурский: Амурская область, ЕАО, Хабаровский край.

Полярный: Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО.

Тихоокеанский: Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область.

В конкурсную программу войдёт не более 5 (пяти!) фильмов от каждого пояса. Однако, оргкомитет может увеличить число фильмов от пояса, если по-настоящему достойных работ будет больше лимита.

Кроме основного конкурса опять состоится и «лагерный» - в нём примут участие фильмы, снятые и смонтированные всего за 2 дня во время выезда на «пленэр». В этом году «кинолагерей» будет 2!

- Что такое «кинолагерь»? Это когда три команды, в составе каждой из которых - режиссёр, его ассистент, оператор, звукорежиссёр, монтажёр и актёры – выезжают на загородную локацию, творят там без устали, так, чтобы к вечеру второго дня родился фильм, готовый к показу, - рассказывает Роман Овсейчук, шеф-редактор фестиваля, - и в этом году мы проведём 2 таких креативных сессии: одну под Хабаровском 8-9 сентября, вторую под Уссурийском 15-16 сентября. В каждом, повторюсь, работают 3 команды, а значит, на выходе мы получим 6 фильмов, среди которых и будем определять победителя в этой конкурсной программе.

Участие в лагерях – размещение, питание – бесплатное, но добираться до Хабаровска, и соответственно до Уссурийска придётся за свой счёт. Подробнее о том, как попасть на кинолагерь расскажем в следующих релизах.