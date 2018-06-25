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IВ Хабаровске пройдет кинофестиваль «Точка возврата»
Оргкомитет II Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» объявляет о начале приёма заявок на участие!
Начиная с 25 июня 2018 года, каждый, кто хочет, тот может заявиться на основной творческий конкурс и для этого
- или прислать уже готовый ИГРОВОЙ (то есть художественный) фильм длительностью до 30 минут, отвечающий духу Фестиваля и снятый в период с 2016 по 2018 годы;
- или до конца сентября 2018-го СНЯТЬ игровой художественный фильм, той же длительности – до 30 минут, и так же отвечающий условиям, указанным на сайте Фестиваля (и прислать его на суд оргкомитета и жюри, разумеется).
Чтобы стать участником Основного Конкурса Фестиваля, нужно скачать приложение к этому пресс-релизу, заполнить там свободные поля и прислать его на почту mailto:tovodv@gmail.ru с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ». Там же оставить ссылку для скачивания вашего фильма.
- или прислать уже готовый ИГРОВОЙ (то есть художественный) фильм длительностью до 30 минут, отвечающий духу Фестиваля и снятый в период с 2016 по 2018 годы;
- или до конца сентября 2018-го СНЯТЬ игровой художественный фильм, той же длительности – до 30 минут, и так же отвечающий условиям, указанным на сайте Фестиваля (и прислать его на суд оргкомитета и жюри, разумеется).
Чтобы стать участником Основного Конкурса Фестиваля, нужно скачать приложение к этому пресс-релизу, заполнить там свободные поля и прислать его на почту mailto:tovodv@gmail.ru с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ». Там же оставить ссылку для скачивания вашего фильма.
Технические требования к фильму: ссылка на файл формата .avi или .mpeg4. Качество картинки: HD, FullHD, 4К.
ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК: 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, 00 часов 01 МИНУТА.
ВАЖНО! Принимаются только фильмы, снятые на Дальнем Востоке! любительскими! съёмочными коллективами. Работы, не вошедшие в конкурсную программу, будут показаны в рамках фестивальных мероприятий, но не будут оцениваться членами жюри и, соответственно, не будут претендовать на награды.
Для удобства проведения Основного Конкурса мы снова разделили наш регион на три пояса:
Амурский: Амурская область, ЕАО, Хабаровский край.
Полярный: Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО.
Тихоокеанский: Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область.
Для удобства проведения Основного Конкурса мы снова разделили наш регион на три пояса:
Амурский: Амурская область, ЕАО, Хабаровский край.
Полярный: Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО.
Тихоокеанский: Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область.
В конкурсную программу войдёт не более 5 (пяти!) фильмов от каждого пояса. Однако, оргкомитет может увеличить число фильмов от пояса, если по-настоящему достойных работ будет больше лимита.
Кроме основного конкурса опять состоится и «лагерный» - в нём примут участие фильмы, снятые и смонтированные всего за 2 дня во время выезда на «пленэр». В этом году «кинолагерей» будет 2!
- Что такое «кинолагерь»? Это когда три команды, в составе каждой из которых - режиссёр, его ассистент, оператор, звукорежиссёр, монтажёр и актёры – выезжают на загородную локацию, творят там без устали, так, чтобы к вечеру второго дня родился фильм, готовый к показу, - рассказывает Роман Овсейчук, шеф-редактор фестиваля, - и в этом году мы проведём 2 таких креативных сессии: одну под Хабаровском 8-9 сентября, вторую под Уссурийском 15-16 сентября. В каждом, повторюсь, работают 3 команды, а значит, на выходе мы получим 6 фильмов, среди которых и будем определять победителя в этой конкурсной программе.
Участие в лагерях – размещение, питание – бесплатное, но добираться до Хабаровска, и соответственно до Уссурийска придётся за свой счёт. Подробнее о том, как попасть на кинолагерь расскажем в следующих релизах.
- Уже второй раз Дальневосточный фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» выигрывает в конкурсе проектов финансовую поддержку от Фонда Президентских грантов, - говорит Алла Джан-Ша, директор Фестиваля, - и конкуренция, поверьте, была мощнейшая. В первом конкурсе этого года только из Хабаровского края поступило больше ста заявок. Фонд отобрал 19 проектов. По количеству баллов от экспертов мы на четвёртом месте. Значит, наши доводы возымели эффект, проект признан значимым, интересным и новаторским.
На проведение «Точки возврата-2018» Фонд выделяет чуть больше 2 миллионов рублей (2212176,00 руб). Кроме того, софинансирование из других источников составит почти 700 тысяч (678 300,00 руб.)
Кроме самого Фестиваля и кинолагерей, пройдут и творческие мастерские – например, по написанию сценария. Также со всеми участниками будет вестись постоянный диалог в соцсетях – в паблике «VK» и в группе в «Фейсбуке», а так же в Инстаграм-аккаунте. Там же будет появляться оперативная информация о готовящихся мероприятиях Фестиваля.
Кроме самого Фестиваля и кинолагерей, пройдут и творческие мастерские – например, по написанию сценария. Также со всеми участниками будет вестись постоянный диалог в соцсетях – в паблике «VK» и в группе в «Фейсбуке», а так же в Инстаграм-аккаунте. Там же будет появляться оперативная информация о готовящихся мероприятиях Фестиваля.
Для чего всё это делается?
Причин много, и главная - дать возможность всем дальневосточникам реализовать себя в киноискусстве, несмотря на то, что крупные центры кинопроизводства находятся «по ту сторону» Сибири. Сегодня, когда снять полноценный фильм можно на смартфон, когда тысячи часов видеоматериала ежесекундно заливаются в соцсети и специализированные хостинги, кино становится доступным не только для потребления, но и для создания. Но научиться грамотно снимать игровое кино на Дальнем Востоке негде, и «Точка возврата» ставит себе и эту амбициозную цель – помочь будущим Феллини и Тарковским освоить теоретические и практические азы кинематографической «кухни».
Кроме того Фестиваль это способ дать понять «остальному миру», что Дальний Восток это не только тайга, икра и медведи – это территория со своими историями, со своей культурой и колоритом, достойная своего «Даливуда» или «Дальфильма». Но на пустом месте киностудии не вырастают, поэтому мы продолжаем фестивалить, учить других, учиться самим.
Причин много, и главная - дать возможность всем дальневосточникам реализовать себя в киноискусстве, несмотря на то, что крупные центры кинопроизводства находятся «по ту сторону» Сибири. Сегодня, когда снять полноценный фильм можно на смартфон, когда тысячи часов видеоматериала ежесекундно заливаются в соцсети и специализированные хостинги, кино становится доступным не только для потребления, но и для создания. Но научиться грамотно снимать игровое кино на Дальнем Востоке негде, и «Точка возврата» ставит себе и эту амбициозную цель – помочь будущим Феллини и Тарковским освоить теоретические и практические азы кинематографической «кухни».
Кроме того Фестиваль это способ дать понять «остальному миру», что Дальний Восток это не только тайга, икра и медведи – это территория со своими историями, со своей культурой и колоритом, достойная своего «Даливуда» или «Дальфильма». Но на пустом месте киностудии не вырастают, поэтому мы продолжаем фестивалить, учить других, учиться самим.
Посмотреть некоторые фильмы финалисты прошлого фестиваля можно на Youtube-аккаунте «Точки Возврата».
На все вопросы можно получить ответ, написав в пресс-службу Фестиваля info@tochkavozvrata.com
А пока – вот ещё раз самые важные даты.
Сам Фестиваль: 11-13 октября, Хабаровск.
Первый Кинолагерь: 8-9 сентября, с. Переяславка (дружина «Бонивур» КДЦ «Созвездие»)
Второй Кинолагерь: 15-16 сентября, Уссурийск (историко-этнографический комплекс «Изумрудная долина» )
Сам Фестиваль: 11-13 октября, Хабаровск.
Первый Кинолагерь: 8-9 сентября, с. Переяславка (дружина «Бонивур» КДЦ «Созвездие»)
Второй Кинолагерь: 15-16 сентября, Уссурийск (историко-этнографический комплекс «Изумрудная долина» )
Алексей Збарский
пресс-секретарь II Дальневосточного фестиваля
игрового любительского кино «Точка возврата»
+7 914 198 9850
пресс-секретарь II Дальневосточного фестиваля
игрового любительского кино «Точка возврата»
+7 914 198 9850
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