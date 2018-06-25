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Бейдулах Исаев: Прежде начинаем с себя
Бейдулах Исаев, представитель Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае, и Надим Мирзоев, руководитель регионального Культурного центра народов Дагестана, провели беседу с новобранцами учебной роты новобранцев в/ч 98563.
- Порой суждения о целом народе складывается из мнения об одном человеке, который доказывая свою значимость, либо оступился, либо действительно встал на тропу «войны».
Понимаю, что в ручном режиме эту проблему не решить! Вводя институты воспитания и опекунства, беседуя, мы пытаемся решить невидимую многими проблему.
Да, мы научились останавливать конфликты, но не решать их. И пока мы этому не научимся, никогда не будет примирения и созидания.
Основная проблема остается прежней – люди не готовы идти на компромиссы!
Армия, как и любое учебное заведение, должна иметь определенную программу, направленную на воспитание военнослужащего, исходя из менталитета многонациональной страны. А для этого нужны специально обученные воспитатели - офицеры.
Убеждён, нужна политическая воля, ориентир и безусловно каждый из нас, где бы он не находился — дома в семье, в школе, в ВУЗе, в кресле начальника или в цехе должен донести до молодого поколения, что нет наших и не наших, и тогда наше гражданское общество, государство невозможно будет расколоть никакими лже идеями.
Прежде начинаем с себя, - рассказал на встрече с военнослужащими Бейдулах Исаев.
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