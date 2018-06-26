В Хабаровске зоозащитники выступят против китайского «Фестиваля собачьего мяса»

Около здания Генерального Консульства Китайской Народной Республики в Хабаровске 27-го июня зоозащитные организации организуют одиночные пикеты. Неравнодушные хабаровчане будут протестовать против «Фестиваля собачьего мяса» в Поднебесной.

В городе Юйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район) проходит ежегодный фестиваль поедания собачьего мяса. Это событие несколько лет вызывает протесты как в самом Китае, так и в остальном мире. Различные организации призывают китайские власти остановить эту традицию.

Поклонники употребления в пишу собачьего мяса верят, что собачье мясо защищает от злых духов, а китайские врачи рекомендуют есть собачье мясо для улучшения потенции. Но традиционная медицина предупреждает — на севере Китая много собак болеют бешенством, подхватить болезнь через кусок мяса проще простого.

Собак везут из разных уголков Китая несколько дней в тесных клетках. Их не кормят сутками, чтоб они ослабли и не сопротивлялись. Для таких китайцев собака не друг, а товар. Считается деликатесом съесть чью-то домашнюю собаку, поэтому ловкачи воруют питомцев у хозяев с одной целью — убить, освежевать и приготовить. Многие любят зажарить собачку живьем.

Некоторые торговцы выращивают собак самостоятельно, другие же скупают животных в близлежащих деревнях, а затем перепродают их на рынке. Один из перекупщиков рассказал, что он ежегодно продает на фестивале по 70-80 собак, килограмм собачьего мяса стоит 4 юаня.

- Мы купили более 200 собак и планируем отвезти животных в наш город. Мы не можем изменить мышление местных жителей, считающих «Фестиваль собачьего мяса» своей давней традицией. Все, что мы можем сделать – спасти собак, - рассказала женщина по фамилии Ян, любительница собак из города Тяньцзинь. За каждое животное любителям собак пришлось заплатить по 400-500 юаней.