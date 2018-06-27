В Хабаровском районе все меньше свиней в комплексе «Агроэнерго»

В селе Некрасовка Хабаровского района, как говорят сотрудники, в сельскохозяйственном комплексе «Агроэнерго» ситуация практически не изменилась. Работникам, как переводили по сто рублей на банковские карты, так и переводят. Поголовье уменьшилось до 7 тысяч хрюшек.

Вот она – заветная стабильность, алкающих депрессивное советское производство граждан. Помимо странных управленческих ходов, разоривших агропредприятие, еще и энергетики свет отключили. Не тотально, правда. Кое-где огонек горит. Бесплатных завтраков не бывает, ведь так? Почему же на господ из Амурской области кто-то обязан бесплатно работать, в том числе питать «на дурничка» электроэнергией?

Когда-то на этом предприятии было 45 тысяч голов. Сегодя чуть более 7-ми тысяч. Из 560 работников осталось только около 100, остальные уволились.

На сегодняшний день не производится колбасная продукция и деликатесы, так как колбасный цех отключен от электроэнергии. Свиней кормят один раз в день разведенным в холодной воде гранулированным комбикормом, так как отсутствует горячее водоснабжение. Такой корм приводит к язве желудка у животных и, как следствие, к их гибели.

Разорение продолжается. Может пора селянам скинуться на памятник трагически погибшим от голода свиньям?

Между тем, как установила хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура, «Агроэнерго» уничтожало биологические отходы путем сжигания без разрешения.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании АО «Агроэнерго» получить в установленном порядке всю разрешительную документацию. Решением суда Хабаровского района требования прокурора удовлетворены в полном объеме.