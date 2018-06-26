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В Хабаровске дружинники криминальные «горячие точки» сделают «холодными»
В Хабаровске, оказывается, только две «горячие точки» - Красная речка и Пятая Площадка, - уверен депутат краевой думы Юрий Минаев. Они давно стали «притцей во языцах». Эти районы давно лидируют по количеству носителей уголовных традиционных «ценностей».
Как всегда боремся не с причиной, а со следствиями: дабы снизить уровень преступности, депутат уверен, что полиция не способна одна побороть преступность, и предложил организовать патрулирование народными дружинниками, как в советские времена.
В формировании этих дружин избранники народа полагаются на поддержку руководителей предприятий, расположенных в этих районах.
«Они способны вдохновить своих сотрудников вступить в ряды дружинников и совместно с полицейскими навести там порядок. Также есть предложение поискать добровольцев среди местных жителей, которым по-соседски проще приструнить хулиганов» , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские Вести».
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