В Хабаровске дружинники криминальные «горячие точки» сделают «холодными»

В Хабаровске, оказывается, только две «горячие точки» - Красная речка и Пятая Площадка, - уверен депутат краевой думы Юрий Минаев. Они давно стали «притцей во языцах». Эти районы давно лидируют по количеству носителей уголовных традиционных «ценностей».

Как всегда боремся не с причиной, а со следствиями: дабы снизить уровень преступности, депутат уверен, что полиция не способна одна побороть преступность, и предложил организовать патрулирование народными дружинниками, как в советские времена.

В формировании этих дружин избранники народа полагаются на поддержку руководителей предприятий, расположенных в этих районах.

«Они способны вдохновить своих сотрудников вступить в ряды дружинников и совместно с полицейскими навести там порядок. Также есть предложение поискать добровольцев среди местных жителей, которым по-соседски проще приструнить хулиганов» , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские Вести».