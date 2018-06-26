Кабмин вносит в Госдуму законопроект об обнулении НДС на внутреннее авиасообщение в регионах Дальнего Востока

Правительство РФ вносит на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ законопроект об освобождении от НДС внутренних авиаперевозок в регионы и из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает сайт Кабмина РФ.

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам)», - говорится в документе.

Как сообщил депутат Государственной Думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких, в соответствии с действующей редакцией статьи 164 Налогового кодекса операции по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 10%.

«В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа», - рассказал парламентарий.

В настоящее время ставка НДС на внутренние воздушные перевозки в РФ установлена в размере 10%, за исключением авиасообщения с Крымом и Калининградской областью, где действует нулевой тариф (для Крыма - до 1 января 2019 года, для Калининградской области - бессрочно).

Как напомнил Борис Гладких, вопрос о неподъемной стоимости авиабилетов был задан в ходе прямой линии Президенту РФ Владимиру Путину жителем города Уссурийска.

«Этот вопрос волнует всех дальневосточников, ведь льготных билетов крайне мало. В то же время авиация зачастую является единственным видом транспорта на Дальнем Востоке, в том числе, и в Хабаровском крае. Важно, чтобы дальневосточники могли беспрепятственно перемещаться внутри региона, а авиасообщение стало доступным для людей», - заключил Гладких.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 6 июня 2018 года. Теперь он будет рассмотрен депутатами Государственной Думы ФС РФ.