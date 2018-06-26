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Предприниматели края узнали, как использовать финансовые услуги для роста своего бизнеса
В Хабаровске прошел семинар для руководителей предприятий «Как использовать финансовые услуги для роста своего бизнеса». На площадке Тихоокеанского государственного университета собралось более 50 руководителей предприятий и предпринимателей края. Организаторами мероприятия выступили Правительство Хабаровского края и Центральный Банк РФ.
С участниками встретились специалисты Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ, региональных фондов развития промышленности России и поддержки малого предпринимательства, краевого агентства содействия предпринимательству и Гарантийного фонда Хабаровского края, ПАО Московская биржа, кредитных и страховых организаций. Эксперты представили актуальную информацию о видах и условиях получения финансовой и организационной господдержки, услугах льготного кредитования и страхования, доступных предпринимателям в крае.
Большой интерес у участников встречи вызвали меры господдержки предпринимательства, представленные министерством экономического развития края, а также краевым фондом развития промышленности, который создан недавно, но уже активно работает с бизнесом региона.
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