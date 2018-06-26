Вокруг Хабаровска планируют создать лесопарковый зеленый пояс

На территории города Хабаровска и Хабаровского муниципального района предлагается создать лесопарковый зеленый пояс общей площадью почти 3 тыс. гектаров. Соответствующий проект постановления рассмотрели краевые парламентарии на внеочередном заседании постоянного комитета Думы края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

Ранее этот вопрос был предметом обсуждения общественных слушаний и совещаний, в том числе в краевом парламенте. «Учитывая, что зеленый пояс выполняет природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, полагаю, что необходимо поддержать данную инициативу», - подчеркнул председатель комитета Валерий Постельник.

Под лесопарковым зеленым поясом подразумевают зону с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Природные комплексы лесопаркового зеленого пояса обеспечивают очищение зелеными насаждениями воздуха от техногенных загрязнений. Такие территории влияют на климатические характеристики городской среды, участвуют в формировании температурного режима, влажности и химического состава воздуха, оказывают воздействие на скорость движения воздушных потоков, а также снижают шумовую нагрузку от автомобилей и других объектов.

В процессе обсуждения было обозначено, что основную часть зеленого пояса составят земли лесного фонда.

Начальник отдела экологической политики и мониторинга окружающей среды министерства природных ресурсов Правительства Хабаровского края Ольга Веселовская отметила, что все крупные города, промышленные центры в соответствии с поручением Президента РФ должны создать зеленые зоны вокруг своей территории в целях защиты интересов граждан на благоприятную окружающую среду: «Планируется, что зеленый пояс будет создан не только в Хабаровске, но и Комсомольске-на-Амуре, там тоже есть такая необходимость. В случае, если Дума примет постановление, в течение 180 дней мы утвердим границы зеленого пояса вокруг краевой столицы с координатами и внесем в Единый государственный реестр недвижимости, для того, чтобы на эту территорию были официально наложены ограничения».

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.