Проекты молодых инженеров могут быть реализованы на площадках Комсомольска-на-Амуре

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Амур» с участниками федеральной смены «Инженеры будущего» встречу провел первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Он отметил, что сегодня одна из приоритетных задач для территории Дальнего Востока – «устранение диспропорций между регионом и остальной частью страны». В настоящее время Комсомольск-на-Амуре рассматривается, как промышленная и инженерная столица Востока России.

«Мы хотим, чтобы инженерные проекты, которые вы здесь разрабатываете и представляете, транслировались на площадках Комсомольска-на-Амуре. Для этого Правительство Хабаровского края при поддержке Минвостокразвития России и Минобрнауки России проводит ежегодный общероссийский конгресс инженеров «Наука - Инженер - Промышленность». Это национальная дискуссионная площадка, направленная на решение вопросов внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и подготовки высококвалифицированных кадров», - сказал Юрий Чайка.

Он также отметил, что сегодня именно молодые специалисты должны указать чиновникам, на что делать акценты в вопросах становления инженеров будущего. При этом Юрий Чайка выделил ряд перспективных технологий, в которых нуждается регион: от проектов беспилотной авиации до применения инноваций в сфере IT в государственном управлении.

С молодыми экспертами первый заместитель Председателя Правительства края обсудил инвестиционные программы, действующие на территории Дальнего Востока, логистическую карту региона, ответил на вопросы о профессиональном обучении специалистов.

На запрос Кирилла Комогорцева из Хабаровского края об инвестициях, спикер заявил, что регион сегодня ждет реализации проекта по организации инженерной сети посредством строительства моста на Сахалин.

Напомним, что в этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина Дальневосточный молодежный форум «Амур» приобрел статус Всероссийского. Федеральные смены дали старт летней форумной кампании Росмолодежи. Образовательный слет инициативной молодежи объединил более 1100 человек из всех регионов страны.