Управление Росреестра по Хабаровскому краю внедряет «бесконтактные технологии»

Жители Хабаровского края могут воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде. С целью повышения качества обслуживания и противодействия коррупции ведомство развивает «бесконтактные технологии». Они позволяют исключить взаимодействие чиновника и заявителя при оказании услуг.

В настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг ведомства. Это регистрация прав, кадастровый учет, регистрация прав и кадастрового учета по одному заявлению, а также получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Заявление и документы на получение услуг можно подать в «личном кабинете» на сайте Росреестра. Для этого необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.

В электронном виде можно получить сведения из ЕГРН также с помощь сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», который размещен на главной странице сайта Росреестра. Кроме того заказать выписку можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в «личном кабинете» на сайте ведомства.