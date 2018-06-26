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Управление Росреестра по Хабаровскому краю внедряет «бесконтактные технологии»
Жители Хабаровского края могут воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде. С целью повышения качества обслуживания и противодействия коррупции ведомство развивает «бесконтактные технологии». Они позволяют исключить взаимодействие чиновника и заявителя при оказании услуг.
В настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг ведомства. Это регистрация прав, кадастровый учет, регистрация прав и кадастрового учета по одному заявлению, а также получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявление и документы на получение услуг можно подать в «личном кабинете» на сайте Росреестра. Для этого необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.
В электронном виде можно получить сведения из ЕГРН также с помощь сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», который размещен на главной странице сайта Росреестра. Кроме того заказать выписку можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в «личном кабинете» на сайте ведомства.
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