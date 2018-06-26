Муниципальный этап Гражданского форума стартовал в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре начал работу очередной этап Гражданского форума Хабаровского края. На него собралось около двухсот представителей некоммерческого сектора из северных территорий края. В течение дня общественники обсудят ряд вопросов, связанных с развитием и поддержкой институтов гражданского общества и их инициатив, сообщили в министерстве внутренней политики и информации края.

В рамках форума пройдет презентация проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений и местных инициатив, получивших поддержку из краевого и федерального бюджетов в 2017 году. Для представителей НКО будут организованы дискуссионные площадки, круглые столы, методические семинары, практикумы. Приглашенные эксперты научат активистов региона навыкам социального проектирования и продвижения в социальных сетях.

Напомним, муниципальный этап Гражданского форума в Николаевске-на-Амуре станет уже пятым по счету в этом году. Первый прошёл в феврале в Комсомольске-на-Амуре, второй - в марте в Хабаровске, третий в мае в Вяземском, четвертый - в Чегдомыне. Итоги работы некоммерческого сектора в муниципальных районах края подведут на заключительном региональном этапе, который состоится в октябре – накануне 80-летия Хабаровского края.