Шпорт: Правительство края поддержит предприятия, которые делают ставку на экологичность производства

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в запуске модернизированных биологических очистных соооружений завода «Балтика-Хабаровск». Церемония ввода в эксплуатацию объекта состоялась сегодня.

Помимо руководства Правительства края, участие в ней также принял президент пивоваренной компании Яцек Пастушка, сотрудники предприятия.

Перед тем, как дать старт работе установки, Губернатору рассказали об истории проекта, а также продемонстрировали производственный цикл. В 2004 году филиал первым среди предприятий на Дальнем Востоке построил и запустил собственные очистные сооружения, обеспечивающие качественную очистку воды, используемой в производственных целях. Спустя 14 лет комплекс был модернизирован: установлено новейшее в этой области дополнительное оборудование, которое позволило усовершенствовать технологию очистки стоков. Общая сумма инвестиций в модернизацию составила 240 миллионов рублей.

При этом, биологические очистные сооружения дают предприятию дополнительный эффект в виде выработки биогаза. Это позволило предприятию снизить затраты на тепловую энергию. Благодаря модернизации объемы вырабатываемого биогаза увеличились.

По словам Губернатора края, компания вносит большой вклад в развитие региона. «Пивоваренный завод – наш давний партнер и ответственный налогоплательщик. Забота об экологии – важнейшая составляющая работы ответственного бизнеса. Руководство предприятия шагает в ногу со временем, внедряя на протяжении долгих лет современные стандарты производства. Такой подход мы всячески приветствуем и будем оказывать содействие в дальнейшем развитии таких производств в нашем регионе», - сказал Вячеслав Шпорт.

Президент компании Яцек Пастушка подчеркнул, что современные технологии являются залогом успеха предприятия на рынке.

«Мы постоянно инвестируем в устойчивое развитие, ведь снижение нагрузки на окружающую среду – это вклад и в развитие региона. Мы продолжим совершенствовать это направление», - сказал президент компании.