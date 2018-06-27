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В Хабаровском крае отследят путь дальневосточного аиста
В Хабаровске прошел семинар «Изучение миграции дальневосточного аиста с использованием GPS-передатчиков».
Китайские коллеги рассказали и показали, как проводить устанавливать на птицах GPS-передатчики. Они работают в течение двух лет, после чего крепежные ленты разрушаются и устройство отпадет.
- Три года мы получаем много информации о путях перемещения аистов, мест зимовок и др., но обитание аистов на территории российского Дальнего Востока для нас пока загадка,- отметил сотрудник заповедника «Хонхэ».
С этого года мечение птиц будет проводиться на местах гнездования . Считывать информацию будут китайцы, при этом все участники проекта получат доступ к базе данных.
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