В Хабаровском крае отследят путь дальневосточного аиста

В Хабаровске прошел семинар «Изучение миграции дальневосточного аиста с использованием GPS-передатчиков».

Китайские коллеги рассказали и показали, как проводить устанавливать на птицах GPS-передатчики. Они работают в течение двух лет, после чего крепежные ленты разрушаются и устройство отпадет.

- Три года мы получаем много информации о путях перемещения аистов, мест зимовок и др., но обитание аистов на территории российского Дальнего Востока для нас пока загадка,- отметил сотрудник заповедника «Хонхэ».

С этого года мечение птиц будет проводиться на местах гнездования . Считывать информацию будут китайцы, при этом все участники проекта получат доступ к базе данных.