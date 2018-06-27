На север Хабаровского края доставлена частица десницы святителя Спиридона Тримифунтского

В Николаевск-на-Амуре Хабаровского края доставлена частица десницы святителя Спиридона Тримифунтского из Биробиджанской епархии. Святыня будет пребывать в Николаевском викариатстве до 15 июля.

Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был простым пастухом, но за свои благодеяния и милосердие, которое он являл ко всем страждующим, после смерти жены был избран епископом города Тримифунта.

По его молитвам исцелялись больные, проходила засуха, изгонялись бесы. Известно множество свидетельств того, как святитель Спиридон помогал в различных бытовых нуждах обращавшимся к нему.