Шпорт: Мы гордимся успехами молодежи Хабаровского края

В Хабаровском крае День молодежи - праздник для 300 тысяч человек: энергичных, творческих и целеустремленных.

Мы гордимся успехами нашей молодежи, которая добивается высоких результатов в учебе и труде, на краевых и всероссийских конкурсах, реализует значимые проекты в различных сферах.

Молодежь – наша опора в решении многих задач социально-экономического развития региона, будущее Хабаровского края.

Мы стараемся создать максимально комфортные условия для самореализации молодого поколения, обучения и трудоустройства, комфортной жизни. Решаем жилищные вопросы, строим современную социальную инфраструктуру, поддерживаем инициативы. В этом году для этих целей создан Фонд Губернаторских грантов.

Отмечу хорошую работу волонтёрского движения, которое насчитывает около 27 тысяч человек. Это молодые ребята с активной жизненной позицией. Благодаря волонтерам в крае с большим успехом прошли чемпионат мира по хоккею с мячом и чемпионат России по самбо. Опыт региона и большая самоотдача наших добровольцев позволили Хабаровску стать центром подготовки волонтеров для международных мероприятий. И это тем более важно в год, объявленный Президентом РФ Годом волонтера.

В крае увеличивается количество детских и молодежных общественных объединений. Сегодня их более 730.

В этом году краевой молодежной политике исполняется 25 лет. Поэтому мы объявили 2018-ый Годом молодежи. В Хабаровском крае делается многое для воплощения в жизнь самых смелых идей наших ребят. Одним из сильнейших молодежных проектов в стране стал форум «Амур», которому в этом году присвоен статус всероссийского.

Я поздравляю с праздником молодежь края! Желаю уверенности в своих силах, преданных друзей, семейного благополучия и мирного неба, успехов в научной и трудовой деятельности на благо Хабаровского края и страны.

Вячеслав Шпорт, Губернатор Хабаровского края