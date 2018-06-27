Козлов: Молодежь вносят большой вклад в процветание самого большого региона страны

Дальний Восток гордится своей молодежью. Вы – будущее нашего региона! И вы – его настоящее, его энергия и сила. Многие из вас успешно реализуют себя в бизнесе, науке, спорте и культуре.

Молодые инженеры-дальневосточники, учителя и врачи добиваются больших профессиональных высот и вносят большой вклад в наше общее дело – процветание самого большого региона страны.

От всей души желаю вам всегда быть молодыми, открытыми миру, идти вслед за мечтой и не бояться трудностей. Дальнему Востоку необходимы ваши идеи, нестандартное мышление, ваша решительность!

Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



