Новости
Козлов: Молодежь вносят большой вклад в процветание самого большого региона страны
Дальний Восток гордится своей молодежью. Вы – будущее нашего региона! И вы – его настоящее, его энергия и сила. Многие из вас успешно реализуют себя в бизнесе, науке, спорте и культуре.
Молодые инженеры-дальневосточники, учителя и врачи добиваются больших профессиональных высот и вносят большой вклад в наше общее дело – процветание самого большого региона страны.
От всей души желаю вам всегда быть молодыми, открытыми миру, идти вслед за мечтой и не бояться трудностей. Дальнему Востоку необходимы ваши идеи, нестандартное мышление, ваша решительность!
Александр Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 398
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 992
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 025
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 931
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136