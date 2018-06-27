В Хабаровске уголовник по пьяни убил бомжиху

В Хабаровске под автомобильным мостом в районе Красной был обнаружен женский труп со следами насильственной смерти. Погибшая 53-летняя дама проживала в реабилитационном центре для бездомных.

Год длилось следствие, убийца был найден и заключен под стражу. Им оказался 50-летний уголовник, ранее сидевший в «местах не столь отдаленных» за убийство и кражи.

В тот роковой день, он пил вместе с женщиной под мостом. Слово за слово, и под пьяную лавочку они поссорились. Мужчина так избил свою собутыльницу, что она умерла на месте.