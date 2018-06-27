Хабаровчане, Сад Ловланда и Ханума

В Хабаровске как-то незаметно треть лета пролетела. Дождливо - тучно на небе, слякотно на земле. Настоящее жары и не хлебнули, потом почти не обливались, зиму добрым словом не поминали, шубы –пуховики спрятали, а может зря? Неровен час, и снег впадет.

Китайские огурцы и помидоры почти не дешевеют, застыли в немом ожиданье. Это ж сколько будет стоить услада хабаровского лета – мясистые, сочные «Бычьи сердца»? А без солнца как помидорам набраться вкуса, сладости? Так и получится - местная китайская подделка под овощное изобилие! Кстати, а в Краснодаре помидоры по сорок рублей за килограмм продают!

Одно хорошо – дыма нет. Порой даже в воздухе пугающая своей неожиданностью свежесть какая-то чувствуется. И культурная жизнь, хоть немного и сникла, но все же есть в Хабаровске.

Для души

27 июня

Таинственный сад Ловланда. Ансамбль камерной музыки «Глория». Хабаровская краевая филармония. Начало в 18.30.

Для самых маленьких

24 июня

Кот в сапогах. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.

27 июня

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.

29 июня

Сказка-игра «Заинька» 2018. Театр кукол. Начало в 16.00.

30 июня

Приключения поросенка Кнока и его друзей. Театр Бенефис. Начало в 11.00.

Приключения Герды в снежном королевстве. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.

Несносный слоненок. Театр кукол. Начало в 11.00.

1 июля

День рождения кота Леопольда. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.

Машенька и медведь. Театр кукол. Начало в 11.00.

2 июля

Приключения Чиполлино или Тайна загадочного письма. Театр юного зрителя. Начало в 12.00.

3 июля

Незнайка-2010 Хабаровске. Театр юного зрителя. Начало в 12.00.

Сказка о потерянном времени.Ансамбль камерной музыки «Глория». Хабаровская краевая филармония. Начало в 11.00.

Для любителей Мельпомены

27 июня

Только для женщин. Гастроли Свердловского Академического театра драмы. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 19.00.

28 июня

Ханума. Гастроли Свердловского Академического театра драмы.. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 19.00.

29 июня

Спящая красавица. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30.

РУБИrose. Театр юного зрителя. Начало в 19.00.

30 июня

Золотой теленок. Триада. Начало в 17.00.

1 июля

Здравствуйте, я ваша тетя. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00.

Последний трамвай. Театр юного зрителя. Начало в 22.30.

Приятных рабочих будней и занимательного отдыха на выходных!

Юрий Вязанкин