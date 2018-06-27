Новости
Хабаровчане, Сад Ловланда и Ханума
В Хабаровске как-то незаметно треть лета пролетела. Дождливо - тучно на небе, слякотно на земле. Настоящее жары и не хлебнули, потом почти не обливались, зиму добрым словом не поминали, шубы –пуховики спрятали, а может зря? Неровен час, и снег впадет.
Китайские огурцы и помидоры почти не дешевеют, застыли в немом ожиданье. Это ж сколько будет стоить услада хабаровского лета – мясистые, сочные «Бычьи сердца»? А без солнца как помидорам набраться вкуса, сладости? Так и получится - местная китайская подделка под овощное изобилие! Кстати, а в Краснодаре помидоры по сорок рублей за килограмм продают!
Одно хорошо – дыма нет. Порой даже в воздухе пугающая своей неожиданностью свежесть какая-то чувствуется. И культурная жизнь, хоть немного и сникла, но все же есть в Хабаровске.
Для души
27 июня
Таинственный сад Ловланда. Ансамбль камерной музыки «Глория». Хабаровская краевая филармония. Начало в 18.30.
Для самых маленьких
24 июня
Кот в сапогах. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.
27 июня
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.
29 июня
Сказка-игра «Заинька» 2018. Театр кукол. Начало в 16.00.
30 июня
Приключения поросенка Кнока и его друзей. Театр Бенефис. Начало в 11.00.
Приключения Герды в снежном королевстве. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.
Несносный слоненок. Театр кукол. Начало в 11.00.
1 июля
День рождения кота Леопольда. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.
Машенька и медведь. Театр кукол. Начало в 11.00.
2 июля
Приключения Чиполлино или Тайна загадочного письма. Театр юного зрителя. Начало в 12.00.
3 июля
Незнайка-2010 Хабаровске. Театр юного зрителя. Начало в 12.00.
Сказка о потерянном времени.Ансамбль камерной музыки «Глория». Хабаровская краевая филармония. Начало в 11.00.
Для любителей Мельпомены
27 июня
Только для женщин. Гастроли Свердловского Академического театра драмы. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 19.00.
28 июня
Ханума. Гастроли Свердловского Академического театра драмы.. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 19.00.
29 июня
Спящая красавица. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30.
РУБИrose. Театр юного зрителя. Начало в 19.00.
30 июня
Золотой теленок. Триада. Начало в 17.00.
1 июля
Здравствуйте, я ваша тетя. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00.
Последний трамвай. Театр юного зрителя. Начало в 22.30.
Приятных рабочих будней и занимательного отдыха на выходных!
Юрий Вязанкин
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