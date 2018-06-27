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В Хабаровске убили пенсионера из-за 6-ти тысяч рублей
В Хабаровске обнаружен труп 81-летнего мужчины в сторожке ГСК номер 302 "А", расположенного в Краснофлотском районе.
У сторожа была проломлена голова, разбито лицо и повреждена шея. Убийца похитил у мужчины 6 тысяч рублей, ранее собранные у членов ГСК.
Орудие преступления на месте происшествия найдено не было.
Накануне убийства сторожа видели в компании с неизвестным мужчиной в магазине около ГСК. Члены гаражного кооператива считают, что это был некий Мурад, уваленный за агрессивное поведение.
Стражи правопорядка занимаются его розыском, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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