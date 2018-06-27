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В Хабаровске жителя барака ранили в бедро на помойке
В Хабаровске 32-летний мужчина, проживающий в бараке в поселке имени Горького, пошел выносить мусор на помойку, где встретил незнакомца, с которым поругался. Незнакомый горожанин в отместку ударил его ножом в бедро и убежал.
Сожительница раненого на помойке мужчины вызвала Скорую помощь. Рана оказалась неглубокой.
При осмотре квартиры стражи правопорядка не обнаружили следов борьбы и пятен крови. Может и действительно стало опасно выбрасывать мусор на помойки, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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