В Хабаровске жителя барака ранили в бедро на помойке

В Хабаровске 32-летний мужчина, проживающий в бараке в поселке имени Горького, пошел выносить мусор на помойку, где встретил незнакомца, с которым поругался. Незнакомый горожанин в отместку ударил его ножом в бедро и убежал.

Сожительница раненого на помойке мужчины вызвала Скорую помощь. Рана оказалась неглубокой.

При осмотре квартиры стражи правопорядка не обнаружили следов борьбы и пятен крови. Может и действительно стало опасно выбрасывать мусор на помойки, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».