В Хабаровске пенсионеры бесплатно выучили китайский язык

В Хабаровске 28 июня в 12.00 на улице Панькова,13 состоится встреча «Стирая границы. Китайский язык для всех поколений». Проект объединил более 80 хабаровских пенсионеров. Они доказали, что изучение китайского языка доступно всем!

Проект помог найти новых друзей и единомышленников.

- Китайский язык для людей серебряного возраста" помог понять, что после 60 жизнь начинает играть яркими красками, открываются новые горизонты. За 3 месяца пенсионеры, как мы уважительно их называем - люди «Серебряного возраста» бесплатно освоили азы китайского с носителем языка. Это дало мощнейший импульс к движению, к активной жизненной позиции, - рассказали в школе иностранных языков «Поколение 2000».

На итоговой встрече выпускники получат дипломы, скажут напутственное слово и будет совместный творческий номер с детками, изучающими китайский язык.