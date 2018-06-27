Житель Хабаровска таинственно исчез в Приморье

36-летний житель Хабаровска Роман Иванов поехал на заработки в поселок Шмидтовка Приморского края строить коттеджи. Он позвонил родным и сообщил, что зарплату задерживают на неделю и домой он вернется только в 21 июня.

Чуть позже позвонил общий знакомый и сообщил, что в зарплате отказали, Роман Иванов без документов, без денег.

Телефон Романа Иванова на связи, ему периодически оставляют сообщения в WhatsApp, но он не отвечает, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.

Если вам что-то известно о местонахождении хабаровчанина, просьба позвонить по номеру 8(914)193-61-56.