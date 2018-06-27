В Хабаровском районе село Догордон стало островом

В селе Догордон Хабаровского района за последние дни сильные дожди дважды полностью размывали дорогу. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", в чьем оперативном управлении находится дорога, в настоящее время, из-за высокого уровня воды и непрекращающихся дождей, восстановление мостовой конструкции крайне затруднено.

Администрация Хабаровского района занимается организацией доставки ГСМ через разлившуюся реку на малых судах - это необходимо для бесперебойного электроснабжения. В самое ближайшее время жителям села будет доставлена пенсия.

Работы по восстановлению моста начнутся сразу после окончания дождей и спада уровня воды.

Ситуация находится на постоянном контроле главы района