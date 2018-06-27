В Хабаровском крае построят котельную в поселке Амгунь

В посёлке Амгунь Солнечного района Хабаровского края запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию угольной котельной в будущем году. Соответствующая дорожная карта разработана министерством жилищно-коммунального хозяйства края. Установленная мощность объекта 6,0 Гкал/час, выработка тепловой энергии будет осуществляться от четырех котлоагрегатов марки КВм-1,74 К.

«В целях модернизации теплоснабжения и завершения строительства котельной администрации Солнечного района предложено передать котельную в краевую собственность. Это позволит произвести работы по корректировке проектно-сметной документации, устранить выявленные при обследовании недостатки, не позволяющие начать эксплуатацию котельной, достроить объект и ввести его в работу», - сообщил начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства края Владимир Орлов.

Он также отметил, что до момента окончания строительства поселок будет отапливаться от существующей котельной. В этом году на ее подготовку к отопительному сезону из краевого бюджета будет выделено 12 млн 684 тысячи рублей.