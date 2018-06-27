Шпорт: Хабаровскому краю нужна федеральная поддержка для борьбы с лесными пожарами

Вопросы управления лесами обсудил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на встрече с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ – руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком.

В частности, речь шла о вопросах, связанных с профилактикой тушения лесных пожаров, заготовкой древесины, земельными отношениями, необходимостью возобновления программы субсидирования приобретения специальной техники и оборудования для тушения лесных пожаров. По словам Губернатора края, в рамках программы в 2011-2012 гг. регион приобрел 64 единицы. Актуальность этого вопроса обусловлена высоким износом машинного парка из-за непростых климатических условий и сложного рельефа местности в дальневосточных регионах.

Кроме того, глава региона затронул вопрос увеличения федерального финансирования на тушение лесных пожаров, проведение лесоустроительных работ.

«Развитие Дальнего Востока глава государства назвал главным приоритетом XXI века. Речь идет об опережающем развитии экономики, применении современных технологий в перерабатывающих производствах, переходе от сырьевого экспорта к экспорту готовой продукции. Выполнение этих задач в лесопромышленном комплексе невозможно без создания сырьевого потенциала. В настоящее время на большей части лесного фонда края лесоустройство давно не проводилось. При участии федерального агентства лесного хозяйства в текущем году лесоустроительные работы будут организованы на территории Оборского и Падалинского лесничества. В первоочередном порядке эту работу также необходимо провести на площади 31,0 млн. гектар, где расположены экономически доступные к освоению лесные ресурсы. Для этого потребуются дополнительные средства», - отметил Губернатор края.

Напомним, что 25 июня в Хабаровске состоялся третий этап Национального лесного форума. Лесопользователи и отраслевые эксперты со всей страны на дискуссионных площадках обсудили вопросы развития лесной промышленности, эффективного использования древесных ресурсов, лесовосстановления, ведения охотничьего хозяйства и ряд других направлений.