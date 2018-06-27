Жители хабаровского края посоревнуются азартно и по-профсоюзному

Более 1500 жителей Хабаровского края объединит 25-й летний физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд краевого объединения организаций профсоюзов. Он пройдет в Хабаровске с 29 июня по 1 июля. Спортивное событие приурочено к 70-летию со дня образования профобъединения и 80-летию со дня образования Хабаровского края.

На лучших спортивных площадках города соберутся работники предприятий и учреждений края, представители краевых организаций профсоюзов и спортивные семьи.

«Азарт.Здоровье.Отдых» - одно из самых крупных и значимых физкультурных мероприятий в крае. Только в предварительных соревнованиях, проводимых в коллективах организаций и предприятий, а также в отраслевых краевых организациях профсоюза, принимают участие десятки тысяч трудящихся края», - отметили в министерстве физической культуры и спорта края.

Программа фестиваля традиционно включает соревнования среди трудовых коллективов и спортивных семей (мама, папа и ребенок до 14 лет). Команды предприятий и организаций края будут состязаться в 10 видах спорта – в волейболе, дартсе, стритболе, настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, пулевой стрельбе, гиревом спорте, перетягивании каната и легкоатлетической эстафете. Семьям предстоит пройти многоборье, включающее соревнования по плаванию, дартсу, легкоатлетической эстафете, пулевой стрельбе и настольному теннису. В борьбу за главный приз Губернатора края – автомобиль планируют вступить более 25 семей. Также в рамках фестиваля организованы соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Официальная церемония открытия и парад участников состоится 1 июля в 10.00 на площадке возле стадиона имени Ленина. Там же в 17.00 запланировано награждение победителей и призеров соревнований.

В этот же день на стадионе имени Ленина пройдет спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Олимпийскому Дню. В этом году он приурочен к Юношеским Олимпийским играм 2018 года, которые состоятся в столице Аргентины - Буэнос-Айресе. Все желающие смогут принять участие в марафоне «Олимпийская десятка» и пробежать дистанцию на 5 или 10 километров. Открытие мероприятия в 10.45. Также гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа, которая начнется в 16.00.

Напомним, краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» проводится Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, Правительством края и региональным Союзом работодателей с 1993 года. Соревнования проходят дважды в год – зимой и летом. Главные цели, которые преследуют организаторы, привлечение населения края к систематическим занятиям спортом, формирование здорового образа жизни, сохранение и развитие спортивных традиций в трудовых коллективах.



