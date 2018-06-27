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Ведущие нейрохирурги и нейрорадиологи России, Японии, США, Китая и Тайваня соберутся в Хабаровске
Стратегии диагностики и лечения сложных опухолей, сосудистых мальформаций и функциональных расстройств головного и спинного мозга обсудят участники 8-й Международной конференция Азиатской Академии Гамма-ножа (AGKA). Она пройдет с 28 по 29 июня в Хабаровске, сообщили в министерстве здравоохранения края.
На площадке Дальневосточного государственного медицинского университета соберутся врачи-нейрохирурги, неврологи, онкологи, рентгенологи, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, аспиранты, ординаторы, студенты старших курсов медуниверситетов. Спикерами конференции выступят ведущие нейрохирурги и нейрорадиологи Японии, США, Китая, Тайваня и России. Они представят свои разработки в области лечения внутричерепных глиом, аденом гипофиза, злокачественных опухолей основания черепа, метастазов в головной мозг и позвоночник, артериовенозных мальформаций и фистул, терапии невралгии тройничного нерва.
Также в рамках конференции запланировано проведение 9-го Образовательного курса азиатского конгресса нейрохирургов (ACNS). Специальный обучающий 3D-виртуальный мастер-класс по нейрохирургии для участников проведет компания BrainLab.
Организаторами мероприятия выступают Азиатская Академия Гамма-ножа (AGKA), Азиатский Конгресс нейрохирургов (ACNS), Ассоциация нейрохирургов России, министерство здравоохранения Хабаровского края и Дальневосточный государственный медицинский университет.
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