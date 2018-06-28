Хабаровск атакуют бешеные лисы

Хабаровчанам, вынося мусор на помойку, нужно быть острожными. Там может «тусоваться» подозрительная рыжая «дворняжка». Это может быть гостя из Хехцира – лисица.

В селе Тополево Хабаровского края обнаружен носитель бешенства. Последний случай этого заболевания у людей в Хабаровском крае был в 2011 году. Спустя несколько дней в частном секторе рядом с остановкой «Полярная» отловили еще одну лису с признаками этой болезни.

Носитель вируса – лисица. Ранее «бешеные» лисицы были обнаружены в селах Заозерное и поселке Восточный Хабаровского края. Кстати, эти хищники - единственные из псовых, могут перенести эту болезнь на «лапах», остаться живыми.

Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

В ближайшее время начнется обработка подвалов учреждений и жилых домов от крыс и мышей – потенциальных переносчиков вируса. В окрестностях города отстреливают лис, а в самом краевом центре массово прививают от бешенства домашних собак: вакцину получили около 40 тысяч животных.