В Хабаровском крае заботятся о дальневосточных аистах

В Хабаровском крае установлены четыре новых искусственных опоры для гнезд аиста в заповеднике «Болоньский». Высота каждой из них около 12 метров. Удачная конструкция опор для гнезд, установленных ранее и переживших наводнения и пожары, хорошо себя зарекомендовала, поэтому решили продолжить установку таких опор.

По предварительному согласованию научного отдела и директора объединённой дирекции «Заповедное Приамурье», новые гнёзда разместили на левобережье реки Симми, близ впадения реки Нормэн, где летом, при проведении учетных работ, были встречены несколько пар аистов.

Там ощущается недостаток гнездовых деревьев, поскольку ранее территория прогорала несколько раз. Новые опоры поставили также южнее кордона Кирпу и в междуречье рек Сельгон и Симми. Работа по установке гнезд проводилась при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.