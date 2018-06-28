В Хабаровске дети чествовали краснокнижную птицу

В Хабаровске прошел экологический праздник «День дальневосточного аиста», организованный ФГБУ «Заповедное Приамурье» и городским эколого-биологическим центром «Косатка» при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

10 «зеленых отрядов» в течение первой смены летних каникул при эколого-биологических центрах и школах города участвовали в конкурсах рисунков, плакатов, транспарантов, костюмов, агитбригад, посвященных дальневосточному аисту. Победители собрались на живописной площадке перед Домом ветеранов Железнодорожного района, чтобы показать свои достижения и еще раз продемонстрировать сплоченность в стремлении сохранить краснокнижную птицу.

Выступления отличались разнообразием форм подачи материала об аисте - стихотворения, танцы, песни, замечательные костюмы аистов, сделанные руками ребят- и поддерживались аплодисментами многочисленных зрителей. Трогательный танец аиста в исполнении учащейся ЭБЦ «Косатка» Марии Никифоровой особенно тронул сердца участников праздника.

Пока ребята ходили по микрорайону с речевками и раздавали «аистиные» флайеры прохожим, жюри подводило итоги конкурса агитбригад, что стало непростым делом. Кстати, одним из членов жюри была Кристина Носаченко, заместитель директора по экопросвещению государственного природного заповедника «Норский» (Амурская область), находившаяся в «Заповедном Приамурье» на кратковременной стажировке, что позволило несколько расширить географические рамки праздника. После возвращения ребят на площадку, праздник продолжился и настоящим его украшением стал парад костюмов аиста и выбор лучших моделей. Из подручных материалов ребята изготовили настолько красивые одежды, что жюри было в замешательстве – кому отдать первое место. Поэтому решили сразу четырем участникам аистиного дефиле отдать первенство.

Все победители конкурсов награждались в течение праздника дипломами и подарками. Чуть позже, с установлением хорошей погоды в Хабаровске, для них будет организована экскурсия в заповедник «Большехехцирский».

- В Хабаровском крае наиболее крупная северная группировка гнезд дальневосточного аиста находится в заповеднике «Болоньский ,- отметила заместитель начальника отдела экопросвещения и туризма Марина Ласукова,- а в «Большехехцирском» птицы отмечались только на пролете. Но проведение такого праздника в Хабаровске тоже закономерно, поскольку здесь географический центр ареала обитания дальневосточного аиста в России.