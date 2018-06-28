Новости
В Хабаровске разыскивают 49-летнюю женщину
В Хабаровске 49-летняя Светлана Аксенова 25 июня вышла из дома в Южном микрорайоне и до сих пор ее местоположение неизвестно.
У Светланы рост 165 сантиметров. она худощавого телосложения, светлые волосы, короткая стрижка
На женщине была светлая кожаная куртка, джинсы. С собой она в день пропажи взяла черную сумку.
Тех хабаровчан, которым что-либо известно о местонахождении Светланы Аксеновой, волонтеры и полицейские просят сообщать по телефонам 112, 8 909 857 63 00, 8 909 870 02 03
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 404
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 996
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 033
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 937
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136