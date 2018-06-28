В Хабаровске разыскивают 49-летнюю женщину

В Хабаровске 49-летняя Светлана Аксенова 25 июня вышла из дома в Южном микрорайоне и до сих пор ее местоположение неизвестно.

У Светланы рост 165 сантиметров. она худощавого телосложения, светлые волосы, короткая стрижка

На женщине была светлая кожаная куртка, джинсы. С собой она в день пропажи взяла черную сумку.

Тех хабаровчан, которым что-либо известно о местонахождении Светланы Аксеновой, волонтеры и полицейские просят сообщать по телефонам 112, 8 909 857 63 00, 8 909 870 02 03