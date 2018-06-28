В Хабаровском крае Советская Гавань получила режим Свободного порта

Совет Федерации одобрил распространение режима Свободного порта на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.

В июне Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края. Этот район - экономически важный узел для Дальнего Востока.

Ранее планировалось расширение режима свободного порта Владивосток на Комсомольск-на-Амуре.

Режим СПВ предполагает льготы по уплате страховых взносов в государственные бюджетные фонды для вновь созданных предприятий (7,6% вместо 30%), в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль (не более 5%), в течение последующих пяти лет - не более 12%. Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, им также предоставляется режим свободной таможенной зоны.

В Хабаровском крае режим Свободного порта распространен на Ванинский муниципальный район.

Отметим, что количество инвесторов, получивших статус резидента Свободного порта Владивосток, в 2017 году увеличилось со 116 до 483 с объемом частных инвестиций 384 млрд рублей и созданием 38 тысяч новых рабочих мест.

Распространение режима свободного порта на Советско-Гаванский район позволит создать на его территории дополнительные условия для реализации инвестиционных проектов. Уже сегодня на этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объёмом частных инвестиций более 54 млрд рублей. Появятся около 1,8 тысяч новых рабочих мест. Объём поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за 8 лет - 4,3 млрд рублей.