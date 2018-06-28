В Хабаровском крае топтыжки пошли за едой к людям

В Хабаровском крае началась летняя путина, оживились рыбки, оживились и топтыжки в тайге. Бескормица, спровоцированная, в том числе и лесными пожарами, гонит зверей в города и села, а там - бесплатные «рестораны» для животных на кладбищах и помойках. Плохо у нас убирают, квасят сутками помойки, а для зверей, просто праздник какой-то.

В Комсомольске-на-Амуре появились хищники на мусорном полигоне и на кладбище поселка Старт. Жителям рекомендуется быть внимательными — не исключён выход хищников к жилью. Сотрудники полиции просят комсомольчан воздержаться от поездок на кладбище.

В Амурске косолапый разгуливал около стоматологической поликлиники на проспекте Мира. Прогулка хищника обошлась без человеческих жертв.

В Чегдомыне молодой самец забрел на дачные участки. Местные жители и сообщили об этом в полицию. Хотя появление зверя обошлось без жертв, сотрудникам полиции пришлось застрелить бурого медведя.

Напомним, что в прошлом году В этом году было 45 обращений от жителей о встрече с опасным зверем, отстрелено 22 хищника.