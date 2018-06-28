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В Хабаровском районе исчез 40-летний мужчина
В селе Сикачи-Алян Хабаровского района пропал 40-летний Алексей Рыжков. Искали мужчинувсем село, однако писки закончились неудачно.
На Алексее былав серая куртка, темные джинсы и зеленые резиновые сапоги. Особые приметы: шрамы на затылке, нет передних зубов на верхней челюсти
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Алексея Рыжкова, просят сообщать по телефонам 8(909)-857-63-00 и 8(909)870-02-03.
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