В Хабаровске пройдет фестиваль живого гребешка

Хабаровск с 1 по 16 июля присоединится к Дальневосточному фестивалю живого гребешка. Гастрономический фестиваль «На гребне!» пройдет одновременно во Владивостоке, Хабаровске, на Сахалине и Камчатке.

В Хабаровске гребешка по специальной цене можно попробовать в ресторане дальневосточной кухни Sopka. Морской гребешок будет отдаваться гостям по 300 рублей за сет из трех штук.

Культовый морской продукт будет подаваться в свежем виде под авторским соусом от шеф-повара. Главная идея гастрономического праздника – сделать морепродукт максимально доступным для жителей и гостей города.

В дополнение к основному меню гостям предложат блюда из гребешка.