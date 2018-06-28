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В Хабаровске пройдет фестиваль живого гребешка
Хабаровск с 1 по 16 июля присоединится к Дальневосточному фестивалю живого гребешка. Гастрономический фестиваль «На гребне!» пройдет одновременно во Владивостоке, Хабаровске, на Сахалине и Камчатке.
В Хабаровске гребешка по специальной цене можно попробовать в ресторане дальневосточной кухни Sopka. Морской гребешок будет отдаваться гостям по 300 рублей за сет из трех штук.
Культовый морской продукт будет подаваться в свежем виде под авторским соусом от шеф-повара. Главная идея гастрономического праздника – сделать морепродукт максимально доступным для жителей и гостей города.
В дополнение к основному меню гостям предложат блюда из гребешка.
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