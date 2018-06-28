В Хабаровске нашли труп мужчины в гараже

В Хабаровске обнаружили труп мужчины в гараже, расположенном в районе дома № 3 на улице Ургальская в Индустриальном районе. При осмотре следов насильственной смерти не обнаружено.

Четыре месяца назад, видимо, он закрылся в гараже, сел в автомобиль. Надышавшись газами, он сначала уснул, а через некоторое время умер.

Стоит напомнить, этот мужчина пропал четыре месяца назад. Стражи правопорядка и волонтеры активно занимались его поисками. Однако, заглянуть в гараж не догадались.