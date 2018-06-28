Новости
В Хабаровске нашли труп мужчины в гараже
В Хабаровске обнаружили труп мужчины в гараже, расположенном в районе дома № 3 на улице Ургальская в Индустриальном районе. При осмотре следов насильственной смерти не обнаружено.
Четыре месяца назад, видимо, он закрылся в гараже, сел в автомобиль. Надышавшись газами, он сначала уснул, а через некоторое время умер.
Стоит напомнить, этот мужчина пропал четыре месяца назад. Стражи правопорядка и волонтеры активно занимались его поисками. Однако, заглянуть в гараж не догадались.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 404
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 997
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 038
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 938
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136