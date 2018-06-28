В Хабаровском крае встретят эвенкийский Новый год

В селе Удское Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края 30 июня состоится эвенкийский национальный праздник Икенипке – летний обрядовый эвенкийский праздник. Его еще называют эвенкийским Новым годом, который по традиции проводится с появлением зеленой травы и хвои лиственницы, рождением оленят.

Эвенкийский этнос можно занести в «Книгу рекордов Гиннеса». К XVII веку при численности всего в 30.000 человек они освоили территорию от Енисея до Камчатки, и от Ледовитого океана до границы с Китаем. Получается, что в среднем на одного эвенка приходится примерно двадцать пять квадратных километров. Они постоянно кочевали, поэтому о них говорили: эвенки везде и нигде. Есть гипотеза, что среди аваров ( в Киевской Руси их называли обрами) – врагов франков, были и эвенки.

На карте 16-го века начиная от Урала до Тихого океана можно найти эвенкийские названия. Это один из самых древних коренных народов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Стоит упомянуть и легендарного эвенкийского князя Гантимура, который в 1667 году перешел из китайского подданства в подданство России, и основал Тунгусский пятисотенный казачий полк.

Сегодня этот народ проживает в 10 субъектах Российской Федерации. В Хабаровском крае эвенки живут в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском районах и районе имени Полины Осипенко.

Праздник Икенипке – торжество пробуждения земли, начала новой жизни. Он своего рода - Новый год, начало нового сезона, когда расцветает тайга, появляются первые листочки. Его отмечают, начиная с 21 июня-го, со дня летнего солнцестояния.

Согласно поверьям, в дни проведения церемонии каждый получает Мусун - священную силу от Энекен Буга - Хозяйки Вселенной. Дарит богиня здоровье и долголетие людям, а матушке-природе - изобилие. Дикие и домашние животные хорошо размножаются, в лесу полно еды и для зверя, и для человека, а рыбы в реках становится так много, что она сама к рыбакам в сети прыгает. Дети рождаются крепкими и сильными, а оленихи дают хороший удой.

По словам организаторов, гостей ждет увлекательная программа и непередаваемая красота Севера края.

Гости станут свидетелями сакрального древнего таинства – обряда «Тог’у улиты» - кормления Священного огня. Кормить и благодарить огонь будут старейшины. Если огонь хорошо разгорится, значит и год будет хорошим.

- Посетив праздник, вы сможете познакомиться с самобытной культурой, традициями и обычаями эвенков, который издревле проживает на севере Хабаровского краяЛ. юбой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах по вышивке оленьим волосом, бисером, изготовлении оберегов - сэнгкэлэвун. Повара приготовят таежные блюда: какдаку - рыбу на костре, чукен - эвенкийский стейк. Также можно будет попробовать оленье молоко, сушеное дикое мясо или кукрю, а также таежные ягоды, черемшу и многое другое. Местные коллективы исполнят национальные песни и танцы. Обязательным станет эвенкийский хоровод Хэдье, - рассказала Аксинья Симонова, заместитель председателя правления родовой общины коренного малочисленного народа эвенки «Эльга».

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