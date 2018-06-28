Хабаровский край: А по кабельному – суки!

В Хабаровском крае - собачий «Дом 2», гоночная трасса, строительство киностудии и другие незаурядные идеи использования дальневосточного гектара

И чего только не хотят люди соорудить на дальневосточном гектаре! Все идеи я бы разделил на два «лагеря». Назовем их «обыденные» и «экзотические». Или «простые» и «необычные». Может, даже «приземленные» и «эксцентричные».

В когорту «банальных» входят рациональные, нужные вещи. Например, человек хочет завести на участке ферму. Или выращивать на выданной земле лекарственные травы. Или организовать пасеку. Кому-то надел нужен для покоса травы (продавать ее крестьянам для прокорма животных), кому-то - для строительства кафе (если рядом с дорогой). А есть и просто желающие отдохнуть на природе. Не всем же бизнесменами становиться.

Земля и блокчейны

Теперь подоспело время поведать о разделе «незаурядных» гектарных инициатив. Я, конечно, не слышал, чтобы кто-то озвучивал желание построить на своем участке личный зиккурат. Но странных идей хватает.

Ранее мы писали о двух энтузиастах из Москвы и Санкт-Петербурга, которые планировали организовать на территории латифундии… в общем, чего только не планировали. Филипп Гриценко и Роман Иноземцев на 25 гектарах хотели наладить производство 3D-принтеров, соорудить четыре киностудии, сделать турбазу для авиаторов, пробурить артезианскую скважину, посадить «съедобный лес» (мне и самому непонятно, что подразумевается под этим термином) и многое другое.

Амбициозный проект «повелителей гектаров» так и не был претворен в жизнь. Между Иноземцевым и Гриценко пробежала черная кошка, и партнеры, похоже, предали друг друга анафеме. Теперь Роман Иноземцев занимается проектом mir.one. Это, как написано в группе сообщества в социальных сетях, «блокчейн решения конвергенции социокультурных технологий и платформа сборки субъектов развития с открытым кодом». Коротко и ясно. Не то что какая-то там ферма. Чем же теперь занят Филипп Гриценко, неизвестно.

Москвич Константин Сенчило тоже хотел своеобразно распорядиться своим земельным наделом. Он планировал построить гоночную трассу. Будут ли по треку гонять болиды «Формула-1» или раллийные машины, энтузиаст не уточнил.

Инициаторов вышеупомянутых проектов можно похвалить за смелость идей и нестандартность мысли. К сожалению, жители центральных районов России слабо представляют себе, что такое дальневосточный гектар. Что земельный участок лучше подходит под сельское хозяйство или выращивание иван-чая без всяких киностудий и заездов на Ferrari.

Но если все же кому-то удастся воплотить свой незаурядный план в жизнь, то этому человеку можно будет аплодировать стоя. Назовем его «креативным первопроходцем». Или «оседлателем гектаров». Может, даже «латифундистом в квадрате».

Счастливая псов наблюдает

Среди потенциальных владельцев гектаров встречаются инициативы, которые можно назвать двоякими. С одной стороны, эти идеи нужны и полезны. С другой – некоторые моменты их воплощения довольно спорные.

Так, хабаровчанка Анастасия Счастливая хочет организовать на территории земельного участка приют для собак. Проект называется «Империя добра». Женщина намерена возвести вольеры, площадки для дрессуры, корпуса, в которых будет проживать обслуживающий персонал.

«Империя добра» рассчитана на двести братьев наших меньших. По замыслу Анастасии, в прибежище будут лечить бездомных псов и искать для них хозяев. Хорошей, на мой взгляд, мыслью является инициатива подготовки в интернате собак-поводырей и собак-спасателей.

Счастливая также планирует построить на гектаре цирк, где будут выступать выздоровевшие дворняги. Вот этот момент мне показался достаточно противоречивым. Как и намерение хабаровчанки организовать трансляцию будней животных по типу телевизионного шоу «Дом-2». Анастасия заявляет, что зрители будут с экрана монитора следить за судьбой питомцев, а потом голосовать за понравившуюся зверушку.

Лично я считаю – в нашей стране реалити-шоу так засорили мозги гражданам, что от еще одного «Дома-2» голова обывателя окончательно превратится в помойку. Даже если шоу организовано из самых лучших побуждений. Что же касается других аспектов «Империи добра», то честь им и хвала, извиняюсь за рифму.

Назовем Анастасию «владельцем гектара с повышенной социальной ответственностью». Или «зоозащитницей в полях». Может, даже «благотворителем на ста сотках».

Уже не запретный плод

Между тем жителям Хабаровского края могут стать доступны еще 122 тысячи гектаров. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении региональными депутатами. Если инициативу окончательно одобрят, то участок можно будет взять в десятикилометровой зоне вокруг Комсомольска-на-Амуре. Ранее это было запрещено.

Надел не дадут, если тот располагается на территории садоводческих обществ или отдельных населенных пунктов, подвергшихся затоплению 2013 года. Латифундии в том районе наверняка разберут как горячие пирожки. Ибо рядом с ними (с латифундиями, а не с пирожками) есть дороги и другие коммуникации.

Также не исключено, что потенциальные гектаровладельцы смогут взять земельные участки около села Покровка (Бикинский район). Там планировалось построить трансграничный мостовой переход через реку Уссури. Но вариант с покровской «зоной отчуждения» пока обсуждается парламентариями.

Андрей Канев