Администрация Ульчского района Хабаровского края обратилась в Конституционный суд РФ в связи с полигонами ТБО

Администрация Ульчского района обратилась в Конституционный суд РФ в связи с разночтениями относительно функций по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Как рассказал глава Ульчского района Федор Иващук, с 2016 года обустройство полигонов ТБО отнесены к полномочиям субъектов РФ, то есть это задача Хабаровского края. Однако есть решение суда, по которому глава администрации Ульчского района обязан построить полигон ТБО у себя на территории.

«Уже есть исполнительный лист, приставы приходят: когда будем выполнять? Но мы уткнулись в финансовую сторону: у нас таких денег никогда не было и не будет! Это порядка 50 миллионов на один полигон, но и он ничего не решит, ведь протяженность нашего района 400 км, не будешь же из одного конца в другой возить. К тому же это не наши полномочия по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, причём раздельного мусора - это полномочия субъекта Российской Федерации, то есть края», - рассказал глава Ульчского района Федор Иващук.

Органы местного самоуправления готовы принимать посильное участие в организации полигонов ТБО. Например, выделить необходимый земельный участок.

Эта проблема актуальна практически для всех районов Хабаровского края. Региональные власти видят выход в назначении регионального оператора с соответствующими полномочиями на территории всего края и лицензией на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Он должен появиться уже в следующем году. Правда, его содержание ляжет на плечи населения.

«Будет установлен тариф для всего населения: кто проживает в частном секторе, кто нет - по примеру Фонд капитального ремонта. Тариф будет установлен комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Я считаю, что это правильно. Действительно, человек проживает и оставляет после себя мусор, бытовые отходы, которые должны собираться и утилизироваться», - рассказал Федор Иващук.

Пока полигоны ТБО обустроены не во всех районах Хабаровского края, поэтому муниципальные власти намерены оборудовать контейнерные площадки.

«Наша задача, как органа местного самоуправления, выделить землю под контейнерные площадки, где их нет. Выделить землю, сделать контейнерную площадку - это бетонные плиты, скорее всего будут, на которые региональный оператор поставит свои контейнеры и будет заниматься сбором», - рассказал Федор Иващук.

Как подсчитали специалисты, только в Ульчском районе необходимо оборудовать 5 полигонов ТБО. В том числе на левом берегу Амура, где расположены населенные пункты с крайне малым количеством населения.