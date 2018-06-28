В Хабаровском крае помогут обманутым дольщикам

Депутаты парламента Хабаровского края в первом чтении приняли три законопроекта, направленные на защиту прав дольщиков в Хабаровском крае, а также оказание поддержки инвесторам, готовым достраивать проблемные дома.

Среди них проект закона «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов пострадавших граждан, участвующих в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах на территории Хабаровского края», которым предусмотрены меры информационно-консультационной и организационной поддержки пострадавших граждан, вложивших свои средства в строительство многоквартирного дома. В том числе – оказание бесплатной юридической помощи.

Инициаторами законопроекта выступили губернатор и прокурор края. Проект включает уже существующие нормы краевого законодательства, которые сегодня работают и приносят результаты, а также новый механизм, когда инвестору, принявшему на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта, предлагается возможность предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов. Такая мера разработана в целях компенсации затрат по завершению строительства проблемного дома и передаче гражданам жилых помещений в нем. Возможность введения подобного механизма в регионе обсуждалась с представителями бизнеса, инициативу поддерживают. С органами местного самоуправления также определены земельные участки, которые могут быть предложены в аренду.

Также было отмечено, что земельный участок предоставят инвестору на основании соглашения. Правительство края установит порядок проведения отбора нового застройщика (инвестора) и реализуемого им масштабного инвестиционного проекта, порядок заключения, изменения и досрочного расторжения указанного соглашения.

В развитие положений данного проекта закона депутаты приняли в первом чтении проекты, вносящие корректировки в законы края «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов» и «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».

Депутат Виктор Постников попросил разъяснить, что подразумевается под краевой политикой, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов пострадавших участников долевого строительства.

«Речь идет о принимаемых мерах, направленных на решение вопросов пострадавших граждан. У нас уже действует Постановление Правительства Хабаровского края о мерах оказания помощи гражданам. В рамках данного постановления, например, застройщику жилья по ул. Тихоокеанской оказывалась государственная гарантия при предоставлении кредита на завершение строительства. В настоящее время работа продолжена по предоставлению второй такой гарантии. В рамках постановления осуществляется взаимодействие с самими дольщиками, с сетевыми компаниями по оптимизации стоимости подключения к сетям, а также оказывается содействие по решению вопросов с органами, уполномоченными на выдачу разрешительной документации. Кроме того, предусматривается создание комиссии из представителей органов власти, чтобы выбирать инвестора для завершения строительства проблемного объекта и, соответственно, осуществлять его сопровождение на всех стадиях решения данного вопроса», – ответил председатель комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края Олег Сутурин.

Депутат Вячеслав Фургал обратил внимание на эффективность предлагаемых законопроектом мер, чтобы земельные участки, предоставляемые инвесторам в аренду без проведения торгов, могли все-таки покрыть их затраты на строительство квартир для дольщиков. А председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина предложила доработать ко второму чтению законопроект и предусмотреть нормой закона процедуру оценки исполнения взятых инвестором на себя обязательств. Олег Сутурин отметил, что данная норма будет предусмотрена в подзаконных актах, условия предоставления участка также пропишут в заключаемом с инвестором соглашении, чтобы не получилось так: участок выделили, а жилье не построили.

Первый заместитель председателя Законодательной Думы края Юрий Матвеев призвал депутатов поддержать законопроекты. «Сегодня у нас есть сильная законодательная база: первое – это компенсационный фонд, который создается на государственном уровне, второе – прорабатывается положение о приобретении жилья не в стадии фундамента, а в готовом виде, что также позволит снизить напряженность. Краевые законопроекты направлены на то, чтобы оказать значительное содействие в приобретении жилья тем, кто находится в реестре обманутых дольщиков. Не все легко решалось при разработке законопроектов, но все же предлагаемые меры проработаны и имеют твердую основу», – отметил вице-спикер краевого парламента.

Все три проекта депутаты приняли в первом чтении единогласно.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.