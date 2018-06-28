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Хабаровские таможенники пресекли ввоз почти 20 тысяч контрафактных зажигалок с символикой FIFA
Ввоз из Китая в Хабаровск почти 20 тысяч зажигалок с товарными знаками Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), предотвратили хабаровские таможенники.
Официальный представитель FIFA Анна Гревцова подтвердила, что товары – подделка.
Предварительный ущерб от незаконного ввоза контрафактных товаров правообладатель оценил более чем в 30 тысяч рублей.
Компании грозит штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров.
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