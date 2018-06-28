В Хабаровском крае обновляется инфраструктура детских лагерей

В Хабаровском районе ераевая межведомственная комиссия по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей провела 26 июня очередной рейд по детским оздоровительным лагерям.

Объектом внимания комиссии стали лагеря «Энергетик» и «Олимп. В составе комиссии работала депутат Законодательной Думы Хабаровского края, заместитель председателя комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Белова.

В «Энергетике» в настоящее время проходит смена «Олимпийский резерв», в рамках которой ежедневно проводятся тематические мероприятия. Также работают 11 кружков по интересам.

Детский лагерь «Олимп» прошел перед новым летним сезоном масштабную модернизацию, которая сделала отдых детей еще интереснее и полезнее. По территории лагеря проложены дорожки с асфальтовым покрытием для летних лыжных тренировок, с поливиниловым покрытием – для ходьбы. Сдан в эксплуатацию открытый летний спортивный зал с татами для занятия борьбой. Частично заменен забор лагеря, открылись три летние беседки, капитально отремонтированы мужские и женские душевые, а также помещения пищеблока. А в скором времени помещение бывшего бассейна будет переоборудовано в процедурную с душем Шарко.

«Я уже четвертый год участвую в работе межведомственной комиссии по мониторингу детского отдыха. За это время можно четко проследить тенденцию, что год от года качество пребывания детей в летних оздоровительных лагерях неуклонно растет, изменения в лагере «Олимп» – один из многочисленных тому примеров», – отметила Ирина Белова.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.