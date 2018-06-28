У пчеловодов Хабаровского края – свой закон

На внеочередном заседании краевого парламента, которое состоялось в конце июня, принят закон «О развитии пчеловодства в Хабаровском крае».

Он был разработан в целях создания условий для развития пчеловодства в крае, повышения продуктивности пчеловодства как подотрасли сельского хозяйства и обеспечения населения края продукцией пчеловодства.

В регионе целостного и комплексного нормативного правового акта края в области пчеловодства не было. В настоящее время отсутствует и отдельный федеральный закон, регулирующий отношения в области пчеловодства. А правовую основу в этой сфере составляли несколько федеральных законов – «О ветеринарии», «О животном мире», «О племенном животноводстве», «О развитии сельского хозяйства» и другие.

По словам одного из авторов краевого закона первого заместителя председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрия Матвеева, в последние годы пчеловодство заметно оживилось. Так, в прошлом году в регионе собрали более 500 тонн меда.

«Желающих освоить этот вид сельскохозяйственного производства становится все больше. Пусть не всегда профессионально, но люди к этому стремятся. Пчеловодством занимаются в 11 районах края, среди которых Вяземский, Хабаровский, район имени Лазо. Закон снимет множество вопросов, а также объединит усилия многих ведомств. К тому же, приморцы и хабаровчане провели 10 июня в Хабаровске собрание, на котором предложили создать единую Дальневосточную ассоциацию пчеловодов, которая бы решала волнующие их вопросы», - отмечает Юрий Матвеев.

Одна из наиболее важных проблем, затронутых в краевом законе о пчеловодстве, – содействие в продвижении мёда, производимого в крае, в том числе и на экспорт. «Сегодня рынок заполнен привозным мёдом из других субъектов, а ведь его можно заменить местной продукцией, - подчеркивает депутат. - Мы видим, что мёд зачастую продают прямо у дороги. А пасечник не должен заниматься торговлей, он может предоставить продукцию на пункты сбора, переработки и получить за это деньги. Но выходит, что он должен и мед продать, и пчёлами заняться, и пасеки переместить. Есть проблемы и с экспортом, ведь поодиночке пасечникам на внешние рынки не пробиться. Кстати, единственная на весь Дальний Восток лаборатория, которая может проверять качество мёда, появилась в Хабаровском крае только сейчас. Специалисты будут исследовать продукцию и выдавать специальные сертификаты качества, которые можно предъявлять в торговые точки».

В окончательном варианте в законе появилась еще одна важная статья – «Ветеринарное обеспечение в области пчеловодства на территории края». Ведь содержать своего ветеринара каждый пчеловод не сможет, а рой должен быть здоров.

«Таким образом, закон будет способствовать решению целого ряда вопросов развития отрасли. Ведь она сегодня имеет все основания увеличить объём производства мёда», - заключил Юрий Матвеев.

Вице-спикер также отметил, что вопросы пчеловодства поднимались на третьем Национальном лесном форуме, который состоялся в Хабаровске 25 июня. Этот вид деятельности очень часто выбирают получатели «дальневосточного гектара». Для ведения пчеловодства в Хабаровском крае уже предоставлено 34 участка, а для сбора мёда используется 117 «дальневосточных гектаров».

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.