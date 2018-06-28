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В Хабаровском крае благоустроят 219 дворов
В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Городская среда». На сегодняшний день идут работы по благоустройству дворовых территорий. В рамках проекта до осени будет приведено в порядок 219 дворов. В пяти работы уже завершены.
Накануне представители краевого министерства ЖКХ побывали в хабаровских дворах, где ведутся работы. Возле домов по улицам Трехгорная, Мостовая, Владивостокская, Карла Маркса, Больничная и Гагарина обустройство территорий идет полным ходом. Здесь, в основном, асфальтируют дороги и укладывают бордюр. Всего в этом году в краевой столице будет отремонтировано 59 дворов.
«Акцентируя внимание на качестве работ, хочется отметить, как продуманно планируют свою деятельность управляющие компании. Вместе с предварительной подготовкой дорожного покрытия к асфальтированию они облагораживают зеленые зоны. Собственники домов тоже активно участвуют в обустройстве дворов. При этом подрядные организации бережно относятся к существующим «красотам» территорий: клумбам, цветникам, палисадникам. По завершению работ жильцам предстоит решить, где будут установлены скамейки, урны, ограждающие конструкции, а в отдельных случаях - детские комплексы и спортивный инвентарь», - отметила заместитель министра ЖКХ края Полина Шутова.
Напомним, в этом году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в крае предусмотрено более 454 млн рублей. Из них средства федерального бюджета – 249 млн 650 тысяч рублей, деньги краевой казны – около 75 млн рублей, средства муниципалитетов – 129,5 млн рублей. Работы по благоустройству будут проведены в 69 муниципальных образованиях. В частности планируется обустроить 219 дворовых, 86 общественных территорий и семь городских парков.
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