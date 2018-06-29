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Хабаровчан приглашают провести уикенд по-чеховски
Хабаровский краевой музей имени Гродекова приглашает всех хабаровчан и гостей города 7 июля с 17.00 до 19.00 посетить музейный праздник «Чеховский уикенд».
Мероприятие проходит в рамках Межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». Во время своего знаменитого путешествия Антон Павлович посетил и Хабаровку, случилось это летом 1890 года.
Темой Уикенда в этом году станет дачная жизнь писателя, загородный отдых, летние пикники. Поэтому музей отступает от музейных стен и располагается в тени черемухи, вязов и сосен на лужайке возле учреждения.
В программе:
- «Летняя веранда»: театрализованные зарисовки по мотивам произведений А.П. Чехова и чтение по ролям.
- Мастер-классы по декорированию текстильной сумки, росписи бумажных стаканчиков, изготовлению открыток (акварельная живопись) и закладок (кардмейкинг). Сюжеты взяты из произведений А.П. Чехова.
- Выставка «Чай с вареньем», где будут представлены посуда и кухонная утварь конца XIX века.
- Чайная лавка «Вишневый сад». Здесь можно приобрести лечебные и тонизирующие травяные сборы по уникальным рецептам, одобренным самим доктором Чеховым. Дегустация чая – бесплатно.
- Подвижные игры: городки и крокет.
- Проект фонда «Росточек»: «Сквер имени А.П. Чехова».
- «Прогулка с Чеховым»: на глазах гостей художник будет заканчивать картину, посвященную прогулке писателя по Хабаровке. Желающие также могут стать героями сюжета – их изобразят в образах горожан конца XIX века.
- Интерактивные фотозоны.
- Настольная игра «Маршрутом Чехова» - авторская разработка Музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», г. Южно-Сахалинск.
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