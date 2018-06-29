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В Хабаровском районе прошла «Амурская многодневка»
В Хабаровском районе прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди детей «Амурская многодневка».
Соревнования многодневные и проводились в шести дисциплинах спортивного ориентирования: «кросс - выбор», «кросс - спринт», «кросс - классика», «кросс - многодневный», «кросс - эстафета – 2 человека», «кросс – эстафета – 3 человека».
Всего в соревнованиях приняло участие 538 человек из Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, и ЕАО.
В результате шестидневной борьбы хабаровчане завоевали 30 наград (12 – золотых, 7 – серебряных, 11 – бронзовых) в личном первенстве и 12 призовых мест в эстафетных видах программы (7 – первых, 3 – вторых, 2 – третьих).
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