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В Хабаровске депутаты займутся красотой на кладбищах
В Хабаровске на кладбищах неспокойненько: люди жалуются, что деревья растут, шумят, некоторые готовы на могилы рухнуть. Все потому, что не следят должным образом, не пилят вовремя деревья.
Депутаты городской Думы рассмотрели на заседании этот животрепещущий вопрос как для живых, так, видимо, и для мертвых, и решили вплотную заняться проблемой благоустройства на городских погостах.
Так, что если увидите народных депутатов на кладбище, не пугайтесь! Народные избранники красоту наводят.
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