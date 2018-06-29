В Хабаровске стартует парусная регата «Кубок Амура 2018»

В Хабаровске 1 июля в 11-00 состоится парад открытия , торжественная линейка и старт соревнований.

Спортсмены на парусных яхтах совершат путешествие от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. На протяжении семи дней экипажи со всего Хабаровского края будут соревноваться не только в скорости, но и в умении обходить мели, а также противостоять погодным условиям

- Течение в этой регате не так важно. Для яхтсмена главнее ветер. Нужно уметь управлять парусами. В этом году мало воды в Амуре, есть мели. Необходимо придерживаться фарватера основного судоходного хода, чтобы не сесть на мель, - считают знатоки парусного спорта.