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В Хабаровске стартует парусная регата «Кубок Амура 2018»
В Хабаровске 1 июля в 11-00 состоится парад открытия , торжественная линейка и старт соревнований.
Спортсмены на парусных яхтах совершат путешествие от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. На протяжении семи дней экипажи со всего Хабаровского края будут соревноваться не только в скорости, но и в умении обходить мели, а также противостоять погодным условиям
- Течение в этой регате не так важно. Для яхтсмена главнее ветер. Нужно уметь управлять парусами. В этом году мало воды в Амуре, есть мели. Необходимо придерживаться фарватера основного судоходного хода, чтобы не сесть на мель, - считают знатоки парусного спорта.
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